Des Diables rouges revanchards face aux Anglais

Les Diables rouges disputent leurs deux derniers matches d’une année 2020 marquée par le Covid-19 et le report de l’Euro. Face à l’Angleterre puis contre le Danemark, la Belgique tentera de se qualifier pour le « Final Four ». Et définitivement faire oublier l’épisode de Lucerne il y a deux ans.

Dès l’annonce des adversaires des Diables de cette deuxième édition de la Nations League, la date de Belgique – Angleterre avait été marquée au feutre rouge dans tous les agendas. Parce que c’est un choc entre deux grandes nations actuelles du football, parce qu’il n’était pas encore question de huis clos et de match délocalisé à Louvain et parce qu’il paraissait naturel que ce soit la finale de cette poule. Le match qui déciderait de l’identité du participant au « Final Four ». Sauf que d’un fauteuil pour deux, on est passé à un match à trois suite à la victoire du Danemark en Angleterre en octobre. Un invité nordique surprise bien décidé à profiter de la venue de l’Islande et du choc entre les troisième et quatrième de la dernière Coupe du monde pour rester en course pour une qualification dans le dernier carré programmé en octobre 2021.