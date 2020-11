Diables rouges: revivez en vidéos les meilleurs moments des derniers Belgique - Angleterre

La Belgique accueille ce dimanche soir l’Angleterre pour son 5e et avant-dernier match de Nations League. Un duel de grande importance dans ce groupe 2 de la Ligue A en vue de la qualification pour le Final Four. Les deux équipes actuelles se connaissent plutôt bien puisqu’elles vont disputer leur quatrième match en deux ans. La dernière confrontation remonte au 11 octobre, dans le cadre de cette même Nations League. Les Three Lions s’étaient alors imposés 2-1 à Wembley. Les Diables rouges ont donc une revanche à prendre.