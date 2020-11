Vinciane Despret, philosophe des Sciences: «Il faut retrouver de la curiosité à l’égard des autres formes de vie»

Vinciane Despret, philosophe des Sciences et professeure à l’Université de Liège, était l’invitée du Grand Oral RTBF/Le Soir ce samedi 14 novembre 2020 à 9h10 sur La Première. Elle approfondit les rapports entre l’homme et les animaux, et plus globalement, le regard qu’on porte à toutes les formes de vie, y compris les virus.