Dimanche soir, la Belgique jouera l’un de ses deux derniers matches de Nations League et sera opposée à l’Angleterre. Actuellement en tête de leur groupe, les Diables rouges pourraient presque assurer leur qualification pour le Final Four en cas de victoire (et en espérant une défaite du Danemark).

Samedi après-midi, Roberto Martinez et Kevin De Bruyne répondent aux dernières questions de la presse avant la rencontre.