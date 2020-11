Lewis Hamilton ému après son 7e titre de champion du monde; «Au-delà de tous mes rêves»

En remportant le Grand Prix de Turquie de Formule 1 dimanche, Lewis Hamilton a décroché le septième titre de champion du monde de sa carrière, égalant le record de Michael Schumacher. « Je n’ai pas les mots », a réagi Hamilton, en larmes, après la course.

« Je tiens d’abord à remercier toutes les personnes qui travaillent ici et à l’usine car sans eux, je ne suis rien », a déclaré le Britannique. « Mon aventure chez Mercedes a commencé en 2013 et elle est monumentale. Je remercie toutes les personnes qui m’ont soutenu et ma famille évidemment. »