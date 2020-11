Objectif: faire un peu oublier la migration

Une politique humaine mais ferme, suite. Si la Vivaldi n’a pas repris le slogan de la suédoise, préférant mettre en avant les termes « correct » et « juste », la note de politique générale présentée par le nouveau secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration ne dévie guère des précédentes moutures : la priorité va à l’optimisation des politiques de retour. Mais en se donnant les moyens de développer les départs volontaires en intensifiant information et accompagnement.