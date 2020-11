Roberto Mancini toujours positif au Covid-19, l’Italie sans sélectionneur sur le banc

Comme mercredi pour la victoire en match de préparation contre l’Estonie (4-0) à Florence, c’est l’adjoint de Mancini, l’ex-joueur de l’AC Milan Alberico Evani, qui sera sur le banc à Reggio d’Emilie, indique la Fédération italienne de football.

«L’état d’esprit de Mancini, vous pouvez l’imaginer, car il veut toujours être près de l’équipe, la sentir. Mais même sans être présent physiquement, il contribue de la même façon à la gestion du groupe», a commenté Evani, cité sur le site de la fédération.

Outre son sélectionneur, l’Italie (2e du groupe avec 6 points) déplore de nombreux forfaits pour ce match face au leader polonais (7 points). Les Azzurri sont notamment privés, sur blessure, de Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini en défense, de Marco Verratti et Stefano Sensi au milieu et de Federico Chiesa et Moise Kean en attaque.