Basket: l’été des Cats sera très ambitieux

Wauters, Allemand, K. Mestdagh, Carpréaux et Raman. - Belga

« Les Cats avaient rejoint le Portugal pleines de doutes… Elles en reviennent pleines de certitudes ! » La formule de Pierre Cornia, leur assistant-coach bloqué en Belgique par un test positif au Covid, exprime bien l’énorme satisfaction qui anime l’équipe nationale féminine, de retour d’Odivelas dimanche avec deux nouveaux succès, face au Portugal et à l’Ukraine, synonymes de 3e nation qualifiée, après la France et l’Espagne en tant que pays organisateurs, pour un 3e Euro consécutif qui réunira 16 équipes du 17 au 27 juin à Strasbourg et Valence.