Sammy Mahdi au « Soir » : « Sans expulsions, pas de solidarité possible »

Priorité pour le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, les retours seront autant que possible volontaires, mais pas question de se passer de la contrainte en dernier recours. Renvois et solidarité sont les deux faces d’une même médaille, souligne Sammy Mahdi.

Entretien

Lorsqu’il reçoit dans ses nouveaux bureaux pour parler de sa note politique, avec distances et masque orange de rigueur, le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi (CD&V), est inquiet. Pas à cause des cinq Danois d’extrême droite qui comptaient brûler un Coran devant une école de Molenbeek et qu’il vient d’expulser, « ça, ça fait plaisir à signer », mais pour Pamuk, son chien, qui vient de se faire opérer. « Enfin soit, ça ne vous concerne pas, mais ça me donne des frissons. Je vous écoute ! »