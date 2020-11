Le report de soins frappe plus durement les classes moyennes et populaires

Pour beaucoup c’est une pure question d’argent... Pour d’autres c’est une question de hiérarchie des dépenses… Quoi qu’il en soit, pour près d’un Belge sur deux (46,9%), le report ou le renoncement à un soin de santé fait partie de la réalité. Plus précisément, selon une enquête menée par Solidaris auprès d’un échantillon représentatif d’un millier de Belges francophones cet automne, 46,9% des citoyens déclarent avoir, au cours de l’année 2020, dû renoncer à au moins un soin de santé. Effrayant ? Si l’on en croit l’évolution depuis 2015, la réponse est oui car, voici cinq ans, ils n’étaient « que » 36 % à faire la même déclaration, un chiffre qui a explosé en 2018 (39,8%) et 2019 (49,9 %). Par contre, on peut se réjouir que, sur la dernière année, la tendance soit légèrement à la baisse (-3%). Mais le diable se cache dans les détails.