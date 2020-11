Lewis Hamilton: «Envie de rester pour combattre le racisme et rendre la F1 durable»

Lewis Hamilton a conquis en Turquie son 7e titre mondial et ainsi rejoint Schumacher au Panthéon de la Formule 1. Très ému, le Britannique compte bien ne pas en rester là.

Le Britannique n’avait évidemment pas besoin de ça ! Mais le Grand Prix de Turquie, dans son déroulement rendu incongru par une piste inconsistante et une météo capricieuse, aura permis à Lewis Hamilton (36 ans en janvier) de décrocher son 7e titre de champion du monde avec style. Le pilote Mercedes a fait étalage de ses nombreuses qualités pour surmonter une qualification difficile (6e) et s’en aller glaner une 94e victoire avant d’atteindre le même nombre de couronnes que Michael Schumacher, et d’ainsi devenir « l’un des meilleurs sportifs de tous les temps », comme le soulignera son patron Toto Wolff après l’arrivée.