Les 55monstres sacrés d’Anne Fulda

Des beaux et des laids. Des petits et des grands. Des femmes et des hommes. Soit 55 portraits de grands noms du cinéma, de la chanson, de la mode ou de la politique françaises. Elle les appelle des « monstres ». Ce sont des icônes : Gérard Depardieu, Brigitte Bardot, Valéry Giscard d’Estaing, Sonia Rykiel, Charles Aznavour, Robert Badinter, Cyril Lignac et tant d’autres. Des grands, même dans l’échec. Des légendes, des artistes, des leaders, des journalistes… Qu’elle dissèque pour « mettre au jour, si ce n’est le “vrai visage”, en tout cas un autre visage, une forme de vérité de l’instant derrière l’apparence, la quête narcissique, les images retouchées qui construisent des espèces de marionnettes médiatiques. Essayer de cerner les failles, notamment celles de l’enfance, si souvent éclairantes. Mettre en lumière les stratégies pour s’affranchir de filiations pesantes, d’histoires familiales compliquées ou de conventions sociales contraignantes.