Copenhague, sommet sur le climat, 18 décembre 2009: Barack Obama raconte

On est le vendredi 18 décembre 2009 à Copenhague. L’ONU y tient un sommet sur le climat. En dernière minute, le président Barack Obama décide de s’y rendre pour le dernier jour, ce vendredi-là. Jusqu’à son arrivée, le sommet ne mène à rien. Sans l’intervention d’Obama, l’échec de ce sommet aurait apparemment été total. Mais Obama a fait le forcing, surtout auprès des Chinois, des Indiens, des Brésiliens et des Sud-Africains pour qu’il y ait quand même un accord. Celui-ci ne fut guère reluisant : il fut sans ambition et sans contrainte. Mais il y eut un accord, surtout obtenu par des négociations de couloir. C’est précisément ces coulisses que Barack Obama raconte ici. C’est, évidemment, sa version des faits.