France: N’Golo Kanté, si en plus, il marque…

N’Golo Kanté, tout le monde l’aime! Surtout quand, non content d’être le meilleur homme sur le terrain, comme samedi à Lisbonne, le médian des Bleus marque le seul but du match. Son 2e en 44 sélections, quatre ans et demi après le premier (en mars 2016, 4-2 en amical contre la Russie).

«N’Golo Kanté, pala palala, N’Golo Kanté, pala palala,

Il est petit, il est gentil,

Il a bouffé Leo Messi,

Bientôt sur les Champs-Élysées, N’Golo Kanté…»

Sa fameuse chanson de la Coupe du monde 2018, sur l’air des «Champs-Elysées» de Joe Dassin, les Bleus l’ont remise au goût du jour, samedi soir, dans le vestiaire du stade de la Luz. Et le petit milieu de terrain de Chelsea (1,68 m, soit deux centimètres de moins que Messi), a pris son habituel air gêné, lui qui fuit les honneurs et les tralalas. C’est, en bonne partie, sa timidité maladive et sa discrétion endémique qui le rendent si adorable. À 29 ans, on ne lui connaît aucune histoire d’amour et, jusqu’il y a quelques mois d’ici, il roulait encore dans sa vieille Mini Cooper cabossée avant de, quand même, se décider voici quelques semaines à utiliser la Mercedes mise à disposition par son club, même s’il s’y sent très mal à l’aise.