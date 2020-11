En Roumanie, des églises en plein boom

A deux heures de route de Bucarest, perdu dans les monts vallonnés des Carpates, le village de Valea Plopului est un cas unique en son genre. Si les médias roumains s’intéressent aujourd’hui aux diverses actions de solidarité en faveur du Centre social du Père Nicolae Tănase, ce petit bourg possède aussi et surtout des églises à la pelle. Pas moins de vingt-neuf (!) pour à peine un millier d’âmes, selon le dernier décompte d’un journal local. Le prêtre orthodoxe, plutôt du genre traditionnaliste, est à l’origine de la quasi-totalité des constructions. Il y en a pour Saint-Nicolas, pour la Sainte Parascheva, pour les archanges Michel et Gabriel, et même une « à la mémoire des enfants avortés ». Tant et si bien que chaque habitant de Valea Plopului possède désormais le privilège rare de pouvoir se rendre à l’église en une minute de marche.