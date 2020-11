Barack Obama publie ses mémoires: en voici un extrait

Que dit ce premier volume des mémoires présidentiels du président des Etats-Unis du 20 janvier 2009 au 20 janvier 2017 ? On vous l’avoue : on n’en sait pas grand-chose. Le livre paraît le même jour dans 23 pays du monde, et c’est ce mardi 17 novembre. Personne ne peut le lire avant. Personne d’ailleurs n’en a un exemplaire, sauf évidemment les maisons d’édition qui le traduisent et encore : même là, il est loin d’être à la disposition de tous. Les journalistes n’ont même pas reçu, comme c’est souvent le cas, des « épreuves non corrigées ». La confidentialité n’est pas une mince chose pour les agents littéraires de Barack Obama.