Roberto Martinez après le succès des Diables rouges face à l’Angleterre: «Heureux d’avoir gardé une clean sheet» (vidéos)

Dimanche soir, les Diables rouges remportaient un match de Nations League très important face à l’Angleterre (2-0). Une victoire qui les rapproche un peu plus de la qualification pour le Final Four, cette dernière se jouera mercredi face au Danemark.

Dries Mertens : « C’est toujours difficile car c’est une bonne équipe qui te fait reculer. Heureusement, on marque deux buts et on a réussi à tenir le zéro derrière. On ne voulait pas perdre et se donner une chance pour mercredi (face au Danemark, ndlr) ».

« Je suis très content d’avoir marqué à la maison. On a gagné 2-0 face à l’Angleterre et il faut retenir le positif. »