Après une montée au jeu convaincante et décisive mercredi contre la Suisse, Youri Tielemans a parfaitement confirmé ce dimanche.

Mercredi, il était monté au jeu après le repos avec le couteau suisse entre les dents, décadenassant une rencontre soporifique à souhait face aux Helvètes en prenant le contrôle de l’entrejeu puis en donnant un caviar sur le premier des deux buts de Michy Basthuayi. Dimanche, Youri Tielemans a de nouveau brillé dans un match autrement plus important et qui lui tenait diablement et même doublement à cœur.