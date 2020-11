La France y est déjà, la Belgique et l’Italie presque: tout ce qu’il faut savoir sur le Final Four de la Nations League

La Nations League a la couleur d’une véritable épreuve, sans avoir tout à fait le goût. Et si leurs extensions successives ont un peu compliqué l’Euro et la Coupe du monde, les deux «vraies» compétitions restent d’une simplicité enfantine par rapport à ce «machin» dont il convient de se remettre régulièrement les contours en mémoire. Et particulièrement ceux du Final Four. Tout en rappelant que les vainqueurs de groupes sont promus (sauf en Ligue A, évidemment), et les derniers de groupes relégués (sauf en Ligue D).

Qui?