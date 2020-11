Philippe Albert revient sur la victoire des Diables rouges contre l’Angleterre: «Dans le passé, nous aurions peut-être perdu ce genre de match»

1 Comme à l’aller, c’est la moins bonne équipe qui s’est imposée

« D’ordinaire, nous parvenons à gagner nos rencontres par notre jeu rapide. cette fois, la différence est venue d’une frappe à distance et d’un coup franc. Gagner sans encaisser un match moyen – et je suis gentil en disant cela –, il faut en être capable. Soyons clairs, le verdict a été le même qu’au match-aller en ce sens que c’est la moins bonne équipe qui s’est imposée. ce dimanche soir, c’était la Belgique et il faut se dire que nous aurions sans doute perdu ce match dans le passé. l’Angleterre a joué un très bon match et nous a dominés même si elle n’a pas eu beaucoup d’occasions. Nous avons laissé l’Angleterre jouer dans notre camp, nous lui avons laissé la possession de balle. À l’époque de Marc Wilmots, c’est une tactique qui nous réussissait mais nous avions Eden Hazard à l’époque. Quand on ne trouve pas Kevin De Bruyne sur le plan offensif, cela devient compliqué. »