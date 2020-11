Toby Alderweireld satisfait de la prestation des Diables rouges: «Défensivement, on a été costauds» (vidéo)

Par V.J. et G.R.

Les Diables rouges ont souffert mais se sont imposés dimanche soir face à l’Angleterre dans l’avant-dernier match de qualification pour le Final Four de la Nations League.

Les trois points ont été assurés grâce aux buts de Dries Mertens et Youri Tielemans.

« Même si on a souffert après le repos, je trouve qu’on a réussi de belles choses en tant qu’équipe, aujourd’hui. Défensivement, on a été costauds puisqu’on a réussi à contenir cette équipe qui a d’énormes qualités. Elle nous a mis sous pression dans une fin de match où elle devait jouer le tout pour le tout. Au niveau de l’engagement et de la mentalité, il n’y avait pas grand-chose à redire », a expliqué Toby Alderweireld après la rencontre.