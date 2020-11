55% des femmes belges confrontées à un comportement inapproprié au travail

Plus de la moitié des employées belges (55 %) dit avoir déjà été victime de comportements inappropriés sur leur lieu de travail, contre un sur quatre (25 %) pour leurs collègues masculins, indique lundi StepStone. Le site d’emploi belge a réalisé, avant la crise sanitaire, une étude auprès de 5.019 employés belges concernant les comportements (sexuellement) transgressifs au travail.

Les formes les plus communes de comportements transgressifs sur le lieu de travail sont assez similaires pour l’ensemble des participants, et ce indépendamment de la langue ou du genre : près de la moitié des employés (49 %) ont déjà été confrontés à des remarques ambiguës au travail ou à de blagues inappropriées de manière fréquente (47 %) et plus d’un tiers (34 %) à un contact physique non-consenti.