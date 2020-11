L'inflation à 0,4% en octobre

L'inflation en Belgique s'élevait à 0,4% en octobre, contre 0,5% en septembre, a indiqué lundi Statbel. Les sous-indices avec les plus gros impacts positifs sur l'inflation sont les loyers, les restaurants et cafés, la viande, l'achat de voitures, les légumes et les fruits. Inversement, le gasoil de chauffage, les carburants, le gaz, l'électricité et les produits pharmaceutiques ont exercé le plus gros impact négatif.