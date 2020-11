Coronavirus: quel est le profil type du patient hospitalisé?

Lors de son point presse, le Centre de crise a dressé le profil type du patient covid hospitalisé. Les hommes sont plus représentés.

Lors de la première conférence de presse du Centre de crise de la semaine, Steven Van Gucht et Yves Van Laethem, les porte-parole interfédéraux ont dressé le profil type du patient covid hospitalisé aux soins intensifs.

« Le profil du patient covid hospitalisé reste similaire à celui de la première vague », ont précisé les experts de Sciensano. Ces patients « ont entre 50 à 80 ans », ont-ils ajouté.

Les hommes plus représentés

« Comme pour la première vague, la moitié d’entre eux ont plus de 70 ans. Les hommes sont encore plus nombreux que les femmes (54,4 %) », ont tous deux expliqué, Steven Van Gucht et Yves Van Laethem.