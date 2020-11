Les conseils d’Yves Van Laethem pour Saint-Nicolas (vidéo)

Le Centre de crise est revenu ce lundi sur la situation sanitaire dans notre pays. Il en a profité pour livrer quelques conseils à Saint-Nicolas à quelques jours de son arrivée en Belgique.

« Le gouvernement a autorisé Saint-Nicolas à venir sans quarantaine du grand Nord en faisant exception pour le couvre-feu. On lui a quand même demandé d’être prudent » a rappelé Yves Van Laethem en adressant plusieurs conseils au patron des écoliers. « On lui a demandé de rester à distance, ce qui n’est pas trop difficile au milieu de la nuit, on lui a demandé de porter un masque, ce qui avec sa barbe ne sera pas facile, on lui a aussi demandé d’enlever ses gants et de laver ses mains le plus fréquemment possible. »