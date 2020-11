Un choc décisif, l’Italie et la Belgique proches du Final Four: le programme de la dernière journée de la Nations League

Dénouement attendu ! Espagne et Allemagne s’affrontent mardi à Séville pour s’inviter au tournoi final de la Ligue des nations (20h45), tandis que l’Italie doit assurer mercredi contre la Bosnie pour jouer à domicile ce « Final 4 » aux côtés de la France, déjà qualifiée.

Alors que trois billets restent à saisir, Belgique, Pays-Bas, Danemark et Pologne peuvent également espérer rejoindre les Bleus, seule sélection déjà qualifiée avant cette 6e et dernière journée de la phase de groupes programmée mardi et mercredi.

À Séville, un choc des titans du football mondial s’annonce dès mardi soir : la Roja de Luis Enrique contre la Nationalmannschaft de Joachim Löw.

Au stade de la Cartuja, les Espagnols, tenus en échec samedi en Suisse (1-1), doivent l’emporter pour finir en tête du groupe A4 et disputer le « Final 4 ». Faute de quoi ce seront les Allemands qui décrocheront le sésame.

Dans le groupe A1, ce n’est pas seulement une place en phase finale mais aussi l’organisation du tournoi qui est en jeu, avec trois pays candidats pour accueillir cette phase finale.