Si la Belgique n’a pas rendu sa plus belle copie ce dimanche, c’est en grande partie à cause de la prestation des Three Lions, qui ont mil à mal l’organisation de Roberto Martinez. Un joueur anglais s’est particulièrement distingué : il s’agit de Jack Grealish, le meneur de jeu d’Aston Villa, qui a impressionné par ses qualités de dribble et de percussion. Ce dernier était même le « meilleur joueur anglais » d’après la presse britannique.