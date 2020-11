L’engouement des étudiants pour les sciences se renforce

Cette année encore, le nombre d’inscrits à l’université va crescendo. L’attrait pour les filières scientifiques et de santé se renforce également : un possible « effet covid ».

C’est presque un marronnier, à chaque rentrée, depuis plusieurs années : le nombre de jeunes étudiants inscrits au sein des universités francophones du pays est en augmentation, stable et constante.

Une croissance à deux chiffres dans certains cas, comme à Louvain-la-Neuve (+14 %), à Namur ou à Saint-Louis, à Bruxelles (+10 %). A Mons et à Liège, on compte respectivement 7 % et 5,5 % d’étudiants en 1re bac de plus cette année, par rapport à 2019. Seule l’Université libre de Bruxelles (ULB) n’a pas souhaité fournir de chiffres avant la clôture définitive des inscriptions.