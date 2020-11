Deux clubs de Premier League seraient intéressés par Adnan Januzaj, le joueur de la Real Sociedad

Et si Adnan Januzaj retournait en Premier League ? L’hypothèse n’a rien de farfelue, si l’on en croit The Sun, le quotidien britannique. En effet, le joueur de la Real Sociedad serait courtisé par Southampton et Brighton. Ces deux formations seraient même prêtes à passer à la vitesse supérieure cet hiver, en proposant un montant de 25 millions d’euros au club basque.

Pour rappel, le Diable rouge a porté les couleurs de Manchester United avant d’être prêté par la suite à Dortmund et Sunderland. Pour le compte de la Belgique, il a notamment participé aux Coupes du monde 2014 et 2018.