Bâtir ou rénover sans stress avec ce plan par étapes pratique

Une construction ou une rénovation s’accompagne souvent d’une bonne dose de stress. Comment poser correctement cette cloison ou ce faux plafond ? Et de quels matériaux ai-je besoin au juste ? Pour vous guider au mieux dans votre processus de construction ou de rénovation, Gyproc® a mis au point un plan pratique en 4 étapes. Et les nouveaux emballages Gyproc® vous donnent un coup de pouce supplémentaire, puisque la couleur de l’étiquette montre directement de quelles plaques de plâtre et de quels accessoires vous avez besoin à chaque étape.