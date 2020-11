Trouver la brique de parement ou le pavé en terre cuite idéal(e) en 4 étapes

Choisir des briques de parement ou des pavés en terre cuite est une véritable aventure en soi. Surtout lorsque l’on sait que la façade, la terrasse et l’allée déterminent en grande partie l’apparence d’une habitation et qu’une grande diversité de formats, styles et appareillages sont possibles. Pour faciliter votre choix, Wienerberger a développé son nouveau générateur de texture intelligent offrant des fonctionnalités supplémentaires. Cet outil vous permet de choisir la brique de parement ou le pavé en terre cuite parfait(e) en 4 étapes simples.

INSPIRATION ET VISUALISATION

Avec le générateur de texture de Wienerberger, vous pouvez non seulement faire le plein d’inspiration, mais aussi créer des textures réalistes de briques de parement et pavés en terre cuite dans un appareillage spécifique ou avec un joint spécifique. Vous pouvez ainsi parfaitement visualiser ce que donnera une brique de parement sur votre façade ou un pavé en terre cuite dans votre allée. Pour les briques de parement, le générateur vous permet de rechercher votre combinaison idéale du type de brique, du format, de l’épaisseur de joint, de la couleur de joint et de l’appareillage de maçonnerie. Vous êtes à la recherche d’un pavé en terre cuite ? Avec le générateur de texture, vous pouvez combiner en toute simplicité le type de pavé, le format et l’appareillage de pose jusqu’à obtenir pleine satisfaction.