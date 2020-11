5 conseils pour tirer le meilleur parti d’une petite cuisine

Notre habitat est toujours plus compact, mais nous voulons quand même une grande cuisine avec un mur d’armoires complet et un spacieux îlot. Le seul hic est que la place fait parfois défaut. Comment libérer malgré tout un maximum de place ? Nous vous donnons ici cinq conseils pour créer un espace de rangement maximal dans votre cuisine.

1. SOLUTIONS INGÉNIEUSES POUR LES ARMOIRES D’ANGLE

Il n’y a jamais trop d’espaces de rangement. Il existe à cet effet de nombreuses solutions ingénieuses permettant d’exploiter le moindre centimètre carré des armoires. Songez par exemple à l’espace au niveau des angles. Dans la plupart des cuisines, cette place est beaucoup trop peu exploitée ou est difficile d’accès. Avec des systèmes et plateaux pivotants extractibles, vous ne devez pas vous contorsionner pour sortir quelque chose de l’armoire basse et vous exploitez tout l’espace de votre armoire d’angle. Le contenu vient à vous ! Et grâce au revêtement antidérapant, vos produits ne glissent pas quand vous tirez le plateau.