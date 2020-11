Tensions à la police: la ministre rencontrera les syndicats mercredi

Ce dimanche, le Syndicat national du personnel de police et de sécurité (SNPS) avait appelé ses 18.000 affiliés et tous les autres policiers du pays à ne plus verbaliser, dès ce lundi, les infractions « corona » et les petites infractions au code de la route. Il souhaitait ainsi protester contre une « tension grandissante » au sein du comité de négociation, et exprimer son ras-le-bol face aux violences à l’encontre de la police, dont la dernière, à Ixelles, remonte à samedi. Le Syndicat libre de la fonction publique (SLFP), qui regroupe plus de 20.000 affiliés, avait quant à lui dit privilégier le dialogue et la relance du dialogue social, mais il n’excluait pas, après consultation ce lundi, de rejoindre le mouvement.