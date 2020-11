Le chauffage au gaz naturel émet plus de gaz à effet de serre que le chauffage au mazout

Votre chaudière doit être remplacée ou vous avez des projets de rénovation ? Une étude indépendante de RDC Environment facilite le choix entre mazout et gaz naturel. Celle-ci révèle que sur une période de 20 ans, les émissions de gaz à effet de serre d’une nouvelle installation de chauffage au gaz naturel sont 22 % plus élevées que celles d’une installation de chauffage au mazout.

OBJECTIFS CLIMATIQUES

Tout le monde s’accorde sur le fait que nous devons changer la manière de nous chauffer. A fortiori si nous voulons atteindre les objectifs climatiques de 2050. Le but premier est de réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre et de freiner ainsi la progression effrénée des changements climatiques. Mais il règne souvent une grande incertitude quant à la meilleure solution à adopter.

ÉTUDE INDÉPENDANTE

Pour clarifier cette question, une étude en bonne et due forme est nécessaire. C’est pourquoi Informazout a demandé au bureau d’étude RDC Environment de mener une étude indépendante qui compare les émissions de gaz à effet de serre du chauffage au mazout et celles du chauffage au gaz naturel en Belgique. Afin de déterminer l’empreinte environnementale totale, une analyse complète du cycle de vie des deux combustibles a été réalisée. De l’extraction à la combustion finale, en passant par la production et le transport : tous les facteurs ont été pris en considération pour mesurer l’impact global sur le climat.