Avec un noyau des Diables rouges de plus en plus arrosé par la fontaine de Jouvence, le pont qui lie le groupe Espoirs à la meilleure nation mondiale semble s’être considérablement rétréci. Yari Verschaeren, Jérémy Doku ou encore Sebastiaan Bornauw ont peut-être montré le chemin à suivre, et d’autres talents de notre territoire ne demandent qu’à l’emprunter.