Coupe de Belgique: voici le calendrier des seizièmes de finale

Après concertation entre la Pro League et les ailes amateurs, il a été décidé, la semaine dernière, de reporter les 16es de finale de la Croky Cup au week-end du 9 et 10 janvier.

Ce lundi après-midi, le manager du calendrier, en concertation avec Eleven Sports, a déterminé le programme de ces 16es de finale.

Le premier match officiel de 2021 se jouera le samedi 9 janvier à 19h30 entre Dessel Sport et le Beerschot. Au même moment, un derby limbourgeois entre le Thes Sport Tessenderlo et le KRC Genk figure au programme. Plus tard dans la soirée (20h30), le RFC Seraing et le Standard de Liège s’affronteront à l’occasion d’un derby liégeois.