«Appel pour une diplomatie urgente et active pour prévenir un drame humanitaire au Tigré (Éthiopie)»

Ayant une expérience de décennies de coopération au développement humanitaire (A. Crismer) et académique (J. Nyssen) avec l’Éthiopie et le Tigré, nous lançons un cri d’alerte pour prévenir un drame humanitaire.

Très peu d’informations sont fournies sur l’évolution du conflit et son impact sur la population civile. La semaine dernière, l’état d’urgence a été déclaré dans la région, de sorte qu’aucun journaliste n’est autorisé dans la région (deux fois la taille de la Belgique, 6 millions d’habitants). Nous ne pouvons pas communiquer avec nos collègues, parents et amis sur le terrain. Les réseaux électriques, internet et téléphoniques ont été fermés par l’armée. Toutes les banques du Tigré sont fermées, tout comme les routes reliant le Tigré au reste du pays. Un siège médiéval, pour ainsi dire. Tout indique qu’en une semaine, de nombreux civils ont perdu la vie, que beaucoup d’autres ont été blessés et que la plupart des gens au Tigré et dans d’autres parties de l’Éthiopie ont peur pour leur avenir. Plus de 7 7.000 personnes ont déjà fui au Soudan en quelques jours.

La sécurité alimentaire au Tigré était déjà critique avant le conflit armé actuel. Un fléau de criquets pélerins avait déjà détruit une grande partie de la récolte ces derniers mois. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a signalé dans son Desert Locust Bulletin de novembre 2020 de nombreux essaims dans le nord-est de l’Éthiopie. La lutte contre les essaims de criquets a également été entravée par les mesures contre la pandémie du Covid-19. La saison des récoltes 2020 devrait bientôt commencer, mais il reste peu à récolter – alors que les réserves de l’année dernière ont déjà été épuisées. Nous craignons que les greniers restent vides cet automne. Quatre-vingt pour cent des citoyens du Tigré sont des agriculteurs qui vivent de leurs récoltes, et même sans guerre, les dommages causés par les criquets entraîneraient la famine si l’aide alimentaire n’était pas fournie au Tigré.