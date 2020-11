La Pro League recommande aux clubs de ne pas partir en stage hivernal à l’étranger

Si l’organisation d’un stage d’hiver à l’étranger, et essentiellement dans le sud de l’Espagne, est devenue une tradition, la Pro League a recommandé à tous les clubs, sur fond de crise sanitaire, de rester au pays au début du mois de janvier 2021, pour ne pas tenter le diable et de permettre ainsi à la compétition d’aller à son terme.

C’était presque devenu une tradition. Dès les premiers jours du mois de janvier, nos clubs professionnels mettaient le cap vers le sud de l’Espagne, le plus souvent, pour y préparer dans des conditions météorologiques plus clémentes qu’en Belgique, la deuxième moitié de saison, profitant au maximum de cette trêve hivernale de trois semaines pour faire le plein d’énergie. C’est ainsi que l’année dernière, le Standard et Zulte Waregem avaient trouvé refuge à Marbella, Genk à Benidorm, l’Antwerp à Alicante et Charleroi à El Saler, alors que San Pedro del Pinatar avait accueilli Anderlecht, Saint-Trond et Waasland-Beveren. Mieux, Courtrai avait été le seul club belge de l’élite à demeurer au pays.