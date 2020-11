Les Wallons ont l’après-covid entre leurs mains

Les Wallonnes et les Wallons ont jusqu’au 21 décembre pour contribuer à la réflexion sur l’avenir de leur Région au-delà de la crise sanitaire actuelle. La plateforme en ligne baptisée mawallonie.be a été activée ce lundi 16 novembre. Elle est très facile d’accès et a été mise au point par Fluicity, une entreprise spécialisée dans la démocratie participative.

Les citoyens sont invités à donner leur avis sur les besoins de la Wallonie en répondant à un questionnaire préétabli. Ils ont surtout l’occasion de formuler leurs propositions originales et de les partager sur le web voire de susciter des réactions et donc un débat. Cinq thématiques ont été retenues : l’emploi, l’économie, la solidarité et la proximité, le cadre de vie et l’implication citoyenne. Mais tous les aspects de la vie en société peuvent être abordés librement.