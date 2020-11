Gratuité, financement, priorités...: tout ce qu’il faut savoir sur le vaccin en Belgique

Le développement des premiers vaccins contre le Covid touche à sa fin. Ce lundi, le groupe pharmaceutique Moderna a fait état de résultats intermédiaires de phase 3 très encourageants – 94,5 % de taux d’efficacité – et s’apprête, tout comme son concurrent Pfizer/BioNTech, à introduire une demande d’autorisation de mise sur le marché aux régulateurs dans les semaines à venir. Il est donc plus que temps de se préparer à l’arrivée de ces vaccins, prévue dans le courant du premier trimestre 2021. Ce lundi, la Belgique a commencé à se mettre en ordre de bataille. Une conférence interministérielle santé a pris plusieurs décisions. Aucune précision n’a été fournie par les différents niveaux de pouvoir dans l’attente d’une autre conférence interministérielle prévue mercredi qui doit encore prendre une série de décisions et affiner celles déjà prises.

