D’Elise Mertens battue, ce dimanche, en finale à Linz à Sabine Appelmans lauréate du même tournoi en 1994, ce sont 25 ans de succès belges, soit 123 titres, au total, qui se sont succédé avec au moins un sacre par année (et même 17 en 2003 !), sauf lors de cette saison 2020 particulière. L’ancienne 16e mondiale, désormais 48 ans, a posé son regard dans le rétro pour nous rappeler d’où vient vraiment le tennis belge.

Sabine, ça vous fait quoi lorsqu’on vous dit qu’en 1994, à Linz, vous avez lancé 25 ans de succès belges ?

Je me dis surtout que c’est dommage que cette belle série s’arrête ! Elise était encore en finale à Linz… Et je suis certaine que si on avait vécu une saison normale cette conversation n’aurait pas eu lieu !

Peut-on dire que vous étiez une pionnière à cette époque ?