Rentrée scolaire: «Dans 10 jours, on verra ce qu’il se passera», dit Yves Van Laethem

Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral pour la lutte contre le coronavirus, était l’invité du journal de RTL-TVI. Il est revenu sur les chiffres de l’épidémie, en ce jour de rentrée scolaire, et ceux attendus d’ici une dizaine de jours si les écoles sont des foyers de contamination.

« On pense toujours depuis le printemps que les enfants sont beaucoup moins transmetteurs quand ils sont petits que plus âgés. En plus, quand ils sont petits, on peut difficilement leur faire un enseignement à distance. Il est important pour eux de ne pas les laisser ainsi, sans enseignement pendant des mois. On prend un risque extrêmement bas en faisant recommencer l’école aux petits enfants. Dans 10 jours, on verra ce qu’il se passera mais je pense que le risque est minime. »