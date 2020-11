Ce goal pour l’Algérie, victorieuse 3-1 du Zimbabwe, fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et on peut le comprendre…

Alors que la Ligue des Nations touche à sa fin, les qualifications à la Coupe d’Afrique des nations de football 2021 se poursuivent. Et un joueur s’est mis en évidence: Riyad Mahrez.

Ce dernier a profité du duel entre l’Algérie et le Zimbabwe pour inscrire un but somptueux. Son contrôle était déjà parfait. Mais que dire de ses dribbles et de sa frappe!