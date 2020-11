Coronavirus: les commerces non essentiels veulent pouvoir vendre sur rendez-vous

Depuis le lundi 2 novembre, les exploitants de commerces décrétés non essentiels connaissent une nouvelle période de souffrance financière aiguë, puisqu’ils doivent garder portes closes suite à la décision de reconfinement prise fin octobre par le Comité de concertation. Comeos, la fédération du commerce organisé, estime que ses membres concernés par la mesure – les chaînes de magasins non esssentiels – perdent quotidiennement 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit 4 milliards pour les six semaines de reconfinement jusqu’au 13 décembre.