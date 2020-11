Gratuité, distribution, avancées: le point sur les vaccins contre le coronavirus

Jusqu’à présent, la Belgique s’est inscrite pour recevoir 7,7 millions de vaccins d’AstraZeneca et 5,5 millions de Johnson & Johnson.

Par Agences et La rédaction

La conférence interministérielle Santé a annoncé lundi son intention de traiter au moins de 70 % de la population du pays, soit 8 millions de personnes, avec les futurs vaccins contre la Covid-19, et de garantir leur gratuité « pour chaque citoyen ».

La vaccination ne sera pas obligatoire mais ouverte aux volontaires, a aussi décidé la Conférence interministérielle Santé publique, rassemblant autour du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke ses homologues des entités fédérées.

« L’objectif est de vacciner au moins 70 % de la population », et « les groupes prioritaires seront déterminés sur la base d’avis scientifiques et un débat sociétal », est-il précisé dans un communiqué. « La vaccination sera gratuite pour chaque citoyen », est-il ajouté et celle-ci sera réalisée « en groupes ».