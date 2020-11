Morten Olsen: «J’ai dit à Vincent Kompany de continuer à jouer»

Mercredi soir, Morten Olsen ne sera pas tiraillé en regardant la «finale» opposant la Belgique et le Danemark. Même s’il a écumé le championnat de Belgique durant quatorze saisons du côté du Cercle, du RWDM et d’Anderlecht récoltant quatre titres de champion dont un avec Molenbeek et une Coupe UEFA avec le Sporting et qu’il vit toujours au plat pays, l’ancien défenseur central sera derrière la sélection danoise. Sa sélection. On n’efface pas comme cela son pays natal, 102 capes entre 1970 et 1989 et quinze années comme sélectionneur des «Danish Dynamites» entre 2000 et 2015. Un règne peu commun qui s’est terminé il y a cinq ans au terme d’un cruel barrage pour l’Euro 2016 contre la Suède. «Cela a été une énorme déception que l’histoire se termine de la sorte pour moi», reconnaît Olsen qui a conduit son pays à quatre phases finales de grands tournois après en avoir disputé deux comme joueur. Lors du prochain, les troupes danoises seront emmenées par Kasper Hjulmand. Un coach tenu en haute estime par Morten Olsen.