Coronavirus: qui vacciner d’abord? Les Belges pensent aux plus fragiles et aux métiers essentiels

Alors que les leaders de la course au vaccin sont désormais connus… alors qu’ils pourraient franchir la ligne d’arrivée plus tôt que prévu… se pose désormais une question aux relents tout à la fois éthiques et économiques : qui faut-il vacciner en premier lieu ? Le personnel soignant, les malades chroniques, les personnes âgées, les adolescents, les contaminants, les plus riches, les plus pauvres, les… ? Et qui faut-il vacciner en second lieu ? Ou en troisième ? À moins que l’on ne tire au sort ? Derrière ces interrogations – souvent logiques, parfois poujadistes –, il existe un enjeu essentiel : l’adhésion de la population.