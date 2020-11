Changement de ministre, changement de style : si Koen Geens était un afficionado du numérique, son successeur depuis un mois, Vincent Van Quickenborne, semble y être encore plus accro. C’est par le biais d’une vidéo, qui vient d’être envoyée aux 27.000 collaborateurs de la Justice et de la Police Judiciaire Fédérale du SPF Justice, qu’il a décidé de proposer à ceux-ci de consulter sa déclaration de politique générale et de lui envoyer leurs suggestions pour l’améliorer.