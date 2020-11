Vaccination: il faut travailler l’adhésion, d’urgence

La “vallée de confiance”, c’est le nom donné pour décrire la première défiance des citoyens lorsqu’ils sont confrontés à une information scientifique complexe à appréhender et sujette à interprétation. Franchir cette vallée est un chemin long et exigeant. Qui demande quatre ingrédients décisifs : la transparence totale, la crédibilité de celui qui communique, la présence de relais de proximité et la capacité à inscrire cette information dans un récit collectif associant esprit de solidarité et citoyenneté. »

Cette recommandation était faite ce week-end à propos du vaccin contre le covid par trois universitaires dont Michel Goldman professeur d’immunologie médicale à l’ULB. Un appel qui se terminait dans la noirceur : « Sur ces différentes dimensions, tout reste à organiser. »