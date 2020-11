George Soros sur le point d'investir dans la société de biotech Univercells (PRESS)

George Soros (90), célèbre financier et philanthrope, investirait via le Soros Economic Development Fund, qui se concentre sur l'"impact investing", c'est-à-dire des investissements dans des entreprises dans le but non seulement d'obtenir un rendement financier, mais aussi d'avoir un impact clair sur l'environnement et la société. Chez Univercells, on s'est refusé à commenter ces informations.

Il y a deux mois, cette entreprise située à Gosselies avait réalisé une levée de fonds de 50 millions d'euros, soit la deuxième plus importante du secteur belge de la biotech et de la medtech cette année. Il avait déjà été annoncé à l'époque que ce ne serait "que" la première tranche d'une fusée à deux étages, rappelle le quotidien.

Selon les sources de L'Echo, la clôture de la deuxième partie de l'opération serait en vue, bien que tout n'est pas encore signé. Entre 20 et 25 millions d'euros supplémentaires devraient s'y ajouter d'ici quelques semaines, issus de différents investisseurs belges et étrangers, dont M. Soros.